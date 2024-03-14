شركة عالمية تبيع حصتها في شبكة تلفزيونية هندية بـ517 مليون دولار

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وافقت شركة "باراماونت غلوبال" على بيع حصتها البالغة 13% في شبكة تلفزيونية بالهند إلى شريكتها "ريلاينس إندستريز" مقابل 517 مليون دولار.تأتي الصفقة بعد أن اتفقت شركتا "ريلاينس" و"والت ديزني" على دمج أصولهما في قطاع القنوات التلفزيونية في البلاد الشهر الماضي، في صفقة قدرت قيمة الأعمال المشتركة بمبلغ 8.5 مليار دولار.كانت "ريلاينس" و"باراماونت" شريكتين في شركة "فياكوم 18 ميديا برايفت" (Viacom 18 Media Private Ltd)، والتي تمتلك عدداً من القنوات التلفزيونية في المنطقة. ستواصل "باراماونت" إتاحة برامجها لشركة "فياكوم 18"، وفقاً لإفصاح الشركة الأميركية أمس الأربعاء.كانت شركة "باراماونت"، وهي الشركة الأم لشبكات "سي بي إس" و"نيكلوديون" وشبكات أخرى، تتطلع إلى تقليل ديونها عن طريق بيع الأصول غير الأساسية مثل ذراع نشر الكتب "سايمون آند شوستر". وذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق عن محادثات الشركة لبيع حصتها في شبكة القنوات الهندية.