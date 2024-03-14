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إقتصاد

هبوط الدولار فى البنوك المصرية بعد تعرضه "لضربة ثلاثية"

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:10
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انخفض سعر صرف الدولار اليوم، في البنوك المصرفية بمصر إلى دون مستوى 48 جنيها، وذلك في ظل 3 عوامل رئيسية.

وجاء الهبوط بسبب زيادة تحويلات المصريين من الخارج، مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك المصرية، والضربات الأمنية المستمرة لأباطرة العملة بالسوق السوداء، وسط توقعات أن يستمر هبوط الدولار في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الضربات الأمنية لعبت دورا مهما في القضاء على السوق المصرفية الموازية (السوداء)، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

وأكدت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

( روسيا اليوم)

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