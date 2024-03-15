الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع

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ارتفع الدولار الجمعة ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعدما أشارت بيانات التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.واستقر الين مع شعور المتعاملين بالقلق قبيل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل الذي قد يتبنى فيه تحولا تاريخيا والابتعاد عن سياسة أسعار الفائدة السلبية على افتراض أن الشركات اليابانية سترفع الأجور بنسبة كبيرة كما هو متوقع.ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، وبينما لا يتوقع المتعاملون في السوق أي تغيير في أسعار الفائدة، سيراقب المستثمرون عن كثب توقعاته لأسعار الفائدة أو تصريحات رئيسه جيروم باول.وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.068 بالمئة إلى 103.45 بعدما ارتفع 0.55 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر للارتفاع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع في أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع.