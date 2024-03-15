هبوط عملة "البيتكوين" بعد صعودها إلى أكثر من 73 ألف دولار

تراجعت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 10.50% إلى 65781.06 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" للعملات الرقمية.





وقبل أيام سجّلت عملة "البيتكوين" 73800 دولار، في أعلى مستوى لها على الإطلاق. (روسيا اليوم)

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