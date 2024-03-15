18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هبوط عملة "البيتكوين" بعد صعودها إلى أكثر من 73 ألف دولار
Lebanon 24
15-03-2024
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 10.50% إلى 65781.06 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" للعملات الرقمية.
وقبل أيام سجّلت عملة "البيتكوين" 73800 دولار، في أعلى مستوى لها على الإطلاق. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا ارتفع سعر البيتكوين بهذا الشكل؟
Lebanon 24
لماذا ارتفع سعر البيتكوين بهذا الشكل؟
15/03/2024 15:01:24
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حواجز أمام البيتكوين.. وهذا ما سجّله إلى حدّ اليوم
Lebanon 24
لا حواجز أمام البيتكوين.. وهذا ما سجّله إلى حدّ اليوم
15/03/2024 15:01:24
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عملة "بيتكوين" تخترق حاجز 72 ألف دولار لأول مرة في تاريخها (الشرق)
Lebanon 24
عملة "بيتكوين" تخترق حاجز 72 ألف دولار لأول مرة في تاريخها (الشرق)
15/03/2024 15:01:24
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة في تاريخها.. بيتكوين تسجّل 70 ألف دولار
Lebanon 24
لأوّل مرة في تاريخها.. بيتكوين تسجّل 70 ألف دولار
15/03/2024 15:01:24
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتكوين
عملة رقمية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
14:43 | 2024-03-14
14/03/2024 02:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
16:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
09:03 | 2024-03-14
14/03/2024 09:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
16:39 | 2024-03-14
14/03/2024 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تطال عدلية الجديدة...
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تطال عدلية الجديدة...
11:26 | 2024-03-14
14/03/2024 11:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:20 | 2024-03-15
تعرفوا إلى أقوى الشركات العائلية العربية
08:02 | 2024-03-15
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
07:58 | 2024-03-15
أصحاب مولدات ومطاعم وملاحم... إحالة 20 محضر ضبط الى القضاء بحقّ مخالفين
06:50 | 2024-03-15
في كافة أنحاء العالم... ما الذي أصاب نظام عمل "ماكدونالدز"؟
06:11 | 2024-03-15
لبنانيّ يستحوذ على شركة فرنسيّة.. المبلغ الذي دفعه كبير جدّاً
05:56 | 2024-03-15
جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 15:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24