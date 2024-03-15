Advertisement

إقتصاد

هبوط عملة "البيتكوين" بعد صعودها إلى أكثر من 73 ألف دولار

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1175369-638461016712356939.jpg
Doc-P-1175369-638461016712356939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 10.50% إلى 65781.06 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" للعملات الرقمية.


وقبل أيام سجّلت عملة "البيتكوين" 73800 دولار، في أعلى مستوى لها على الإطلاق. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا ارتفع سعر البيتكوين بهذا الشكل؟
lebanon 24
15/03/2024 15:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لا حواجز أمام البيتكوين.. وهذا ما سجّله إلى حدّ اليوم
lebanon 24
15/03/2024 15:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عملة "بيتكوين" تخترق حاجز 72 ألف دولار لأول مرة في تاريخها (الشرق)
lebanon 24
15/03/2024 15:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرة في تاريخها.. بيتكوين تسجّل 70 ألف دولار
lebanon 24
15/03/2024 15:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24

بيتكوين

عملة رقمية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:20 | 2024-03-15
08:02 | 2024-03-15
07:58 | 2024-03-15
06:50 | 2024-03-15
06:11 | 2024-03-15
05:56 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24