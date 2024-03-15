16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ماذا ينتظر الذهب في العام 2024؟
Lebanon 24
15-03-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة التصنيف الدولية "فيتش" رفعت توقعاتها لأسعار الذهب والنحاس العالمية لعام 2024، فيما خفضت توقعاتها لأسعار النيكل والألومنيوم.
وقالت الوكالة، في تقرير لها إن "الزيادة في توقعات الذهب للفترة 2024 - 2026 تعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية كون الذهب يعد ملاذا آمنا".
Advertisement
وتتوقع وكالة "فيتش" أن يصعد سعر أونصة الذهب في العام 2024 إلى 1900 دولار، على أن يتم تداول أونصة المعدن الأصفر في 2025 عند 1800 دولار للأونصة، وفي العام 2026 سيبلغ سعر الذهب 1600 دولار للأونصة.
كما رفعت "فيتش" توقعاتها لأسعار العقود الفورية للنحاس، حيث تتوقع أن يصل سعر المعدن في 2024 إلى 8400 دولار للطن، وأبقت الوكالة توقعات أسعار النحاس للعامين 2025 - 2026 عند 8000 دولار و7500 دولار للطن على التوالي.
وأوضح محللو الوكالة أنه تم رفع تقديرات أسعار النحاس للعام 2024 في ظل توقعات بحدوث عجز في السوق مع تراجع الإنتاج.
وفي ما يتعلق بمعدن الألومنيوم، خفضت الوكالة توقعاتها لسعر الألومنيوم إلى 2300 دولار للطن في 2024.
كما تم تخفيض توقعات أسعار النيكل للعام 2024 إلى 17 ألف دولار للطن، وللعام 2025 تم خفض توقعات إلى 16 ألف دولار للطن، وبالنسبة للعام 2026، تم الحفاظ على التوقعات عند 15 ألف دولار للطن.
وأضافت فيتش أنها لا تزال تتوقع زيادة الطلب على معدن النيكل في العام 2024، بدعم من انتعاش الاستهلاك في قطاعي البطاريات والفولاذ المقاوم للصدأ. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
23:09 | 2024-03-14
14/03/2024 11:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
16:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
16:39 | 2024-03-14
14/03/2024 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
17:17 | 2024-03-14
14/03/2024 05:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:17 | 2024-03-15
أنغولا تسعى للحصول على تمويل صيني.. لهذه الاسباب
12:45 | 2024-03-15
لأوّل مرة منذ 3 أسابيع.. الذهب سيبدأ بالتراجع
09:13 | 2024-03-15
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
08:20 | 2024-03-15
تعرفوا إلى أقوى الشركات العائلية العربية
08:02 | 2024-03-15
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
07:58 | 2024-03-15
أصحاب مولدات ومطاعم وملاحم... إحالة 20 محضر ضبط الى القضاء بحقّ مخالفين
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 20:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 20:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 20:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24