Advertisement

إقتصاد

ماذا ينتظر الذهب في العام 2024؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1175393-638461052800449746.jpg
Doc-P-1175393-638461052800449746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة التصنيف الدولية "فيتش" رفعت توقعاتها لأسعار الذهب والنحاس العالمية لعام 2024، فيما خفضت توقعاتها لأسعار النيكل والألومنيوم.

وقالت الوكالة، في تقرير لها إن "الزيادة في توقعات الذهب للفترة 2024 - 2026 تعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية كون الذهب يعد ملاذا آمنا".
Advertisement

وتتوقع وكالة "فيتش" أن يصعد سعر أونصة الذهب في العام 2024 إلى 1900 دولار، على أن يتم تداول أونصة المعدن الأصفر في 2025 عند 1800 دولار للأونصة، وفي العام 2026 سيبلغ سعر الذهب 1600 دولار للأونصة.
 
كما رفعت "فيتش" توقعاتها لأسعار العقود الفورية للنحاس، حيث تتوقع أن يصل سعر المعدن في 2024 إلى 8400 دولار للطن، وأبقت الوكالة توقعات أسعار النحاس للعامين 2025 - 2026 عند 8000 دولار و7500 دولار للطن على التوالي.

وأوضح محللو الوكالة أنه تم رفع تقديرات أسعار النحاس للعام 2024 في ظل توقعات بحدوث عجز في السوق مع تراجع الإنتاج.

وفي ما يتعلق بمعدن الألومنيوم، خفضت الوكالة توقعاتها لسعر الألومنيوم إلى 2300 دولار للطن في 2024.

كما تم تخفيض توقعات أسعار النيكل للعام 2024 إلى 17 ألف دولار للطن، وللعام 2025 تم خفض توقعات إلى 16 ألف دولار للطن، وبالنسبة للعام 2026، تم الحفاظ على التوقعات عند 15 ألف دولار للطن.

وأضافت فيتش أنها لا تزال تتوقع زيادة الطلب على معدن النيكل في العام 2024، بدعم من انتعاش الاستهلاك في قطاعي البطاريات والفولاذ المقاوم للصدأ. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:17 | 2024-03-15
12:45 | 2024-03-15
09:13 | 2024-03-15
08:20 | 2024-03-15
08:02 | 2024-03-15
07:58 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24