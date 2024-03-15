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إقتصاد

لأوّل مرة منذ 3 أسابيع.. الذهب سيبدأ بالتراجع

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:45
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تتجه أسعار الذهب اليوم، لقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع؛ إذ دفعت قراءات التضخم الأميركية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض «مجلس الاحتياطي الاتحادي» لأسعار الفائدة هذا العام، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2163.92 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6 في المائة، وهو الأول منذ منتصف شباط.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 927.35 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1066.86 دولار. بينما ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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