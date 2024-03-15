16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأوّل مرة منذ 3 أسابيع.. الذهب سيبدأ بالتراجع
Lebanon 24
15-03-2024
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أسعار الذهب اليوم، لقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع؛ إذ دفعت قراءات التضخم الأميركية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض «مجلس الاحتياطي الاتحادي» لأسعار الفائدة هذا العام، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
Advertisement
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2163.92 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6 في المائة، وهو الأول منذ منتصف شباط.
أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار.
وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 927.35 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1066.86 دولار. بينما ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
23:09 | 2024-03-14
14/03/2024 11:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
16:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
16:39 | 2024-03-14
14/03/2024 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
17:17 | 2024-03-14
14/03/2024 05:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:17 | 2024-03-15
أنغولا تسعى للحصول على تمويل صيني.. لهذه الاسباب
10:00 | 2024-03-15
ماذا ينتظر الذهب في العام 2024؟
09:13 | 2024-03-15
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
08:20 | 2024-03-15
تعرفوا إلى أقوى الشركات العائلية العربية
08:02 | 2024-03-15
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
07:58 | 2024-03-15
أصحاب مولدات ومطاعم وملاحم... إحالة 20 محضر ضبط الى القضاء بحقّ مخالفين
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 20:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 20:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 20:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24