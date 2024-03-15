أنغولا تسعى للحصول على تمويل صيني.. لهذه الاسباب

Advertisement

تسعى أنغولا للحصول على تمويل من الصين أو مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مصفاة في مدينة لوبيتو الساحلية ومنشأة للبتروكيماويات، وقاعدة جوية عسكرية، وفقاً لما قاله رئيس البلاد جواو لورينكو.ومدد بنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني الموعد النهائي للإفراج عن التمويل لأنغولا لبناء سد "كاكولو كاباسا" للطاقة الكهرومائية بقدرة 2172 ميغاواط، بعد أن طلب لورينكو من حكومة البلاد التدخل.ويزور الرئيس الأنغولي الصين هذا الأسبوع، ويعقد مناقشات مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ ومسؤولين آخرين في الدولة الآسيوية. وخلال اجتماعهما في بكين يوم الجمعة، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأنغولي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة، وفقاً لبيان صدر عن وكالة أنباء "شينخوا" (Xinhua) حول الاجتماع.(بلومبرغ)