16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في حال عودة ترامب.. هل سيحلّق الدولار؟
Lebanon 24
15-03-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الدولار الأميركي لقفزة بنسبة 3 بالمئة، في حال أعيد انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في أيلول المقبل، وفقا للتوقعات التي أصدرها استراتيجيو النقد الأجنبي في بنك "باركليز".
وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن هذا الدعم الذي ينتظره الدولار من عودة ترامب للبيض الأبيض، يرجع إلى مقترحات سياسة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.
Advertisement
ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2 و3 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
23:09 | 2024-03-14
14/03/2024 11:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل السوري الوسيم يطلب الزواج من ماغي بو غصن مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
الممثل السوري الوسيم يطلب الزواج من ماغي بو غصن مباشرة على الهواء (فيديو)
00:58 | 2024-03-15
15/03/2024 12:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
06:17 | 2024-03-15
15/03/2024 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:13 | 2024-03-15
النحاس يحلّق.. وهذه أسعاره
16:07 | 2024-03-15
مساء اليوم.. كم سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية؟
14:17 | 2024-03-15
أنغولا تسعى للحصول على تمويل صيني.. لهذه الاسباب
12:45 | 2024-03-15
لأوّل مرة منذ 3 أسابيع.. الذهب سيبدأ بالتراجع
10:00 | 2024-03-15
ماذا ينتظر الذهب في العام 2024؟
09:13 | 2024-03-15
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 02:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 02:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
16/03/2024 02:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24