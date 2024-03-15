في حال عودة ترامب.. هل سيحلّق الدولار؟

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يستعد الدولار الأميركي لقفزة بنسبة 3 بالمئة، في حال أعيد انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في أيلول المقبل، وفقا للتوقعات التي أصدرها استراتيجيو النقد الأجنبي في بنك "باركليز".وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن هذا الدعم الذي ينتظره الدولار من عودة ترامب للبيض الأبيض، يرجع إلى مقترحات سياسة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2 و3 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)