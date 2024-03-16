قفزة كبيرة بأسعار النحاس وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي

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ارتفعت أسعار النحاس بقوة خلال التداولات، لتصل إلى مستوى 9000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى سجله المعدن المهم في قطاع الصناعة منذ 11 شهراً.ويأتي ذلك وسط رهانات على أن انتعاش نشاط القطاع الصناعي العالمي سيعزز الطلب على السلع، والتي يعتبر النحاس ركناً أساسيا منها.وارتفعت أسعار معدن النحاس بنسبة 1.3 بالمئة، لتصل إلى 9000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يتم تداوله عند مستوى 9002 دولار للطن بحلول الساعة 1:37 مساء بتوقيت شنغهاي.وارتفع النحاس بنحو 5.1 بالمئة خلال الأسبوع الجاري.