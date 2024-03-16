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إقتصاد

قفزة كبيرة بأسعار النحاس وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
16-03-2024 | 01:52
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ارتفعت أسعار النحاس بقوة خلال التداولات، لتصل إلى مستوى 9000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى سجله المعدن المهم في قطاع الصناعة منذ 11 شهراً.

ويأتي ذلك وسط رهانات على أن انتعاش نشاط القطاع الصناعي العالمي سيعزز الطلب على السلع، والتي يعتبر النحاس ركناً أساسيا منها.
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وارتفعت أسعار معدن النحاس بنسبة 1.3 بالمئة، لتصل إلى 9000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يتم تداوله عند مستوى 9002 دولار للطن بحلول الساعة 1:37 مساء بتوقيت شنغهاي.

وارتفع النحاس بنحو 5.1 بالمئة خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد ارتفعت أسعار المعدن، الذي يُعد مؤشراً رائداً للاقتصاد العالمي، خلال الأسبوع الجاري، في ظل ترحيب من المستثمرين، إيمانا منهم بأن أسوأ مرحلة من الركود العالمي قد ولت.
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