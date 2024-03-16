Advertisement

إقتصاد

ستاندرد اند بورز تُثبت تصنيف السعودية الائتماني عند "A/A-1"

Lebanon 24
16-03-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1175719-638461827625083111.jpg
Doc-P-1175719-638461827625083111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقت وكالة "ستاندرد اند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية دون تغيير، نتيجة استمرار الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وحافظت الوكالة على تصنيف السعودية عند "A/A-1"، الجمعة، وأبقت على النظرة المستقبلية للسعودية عند مستقرة.
Advertisement

وأوضحت الوكالة في تقريرها، الجمعة، بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود السعودية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.

وتوقعت "ستاندرد اند بورز" ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 بالمئة خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
 وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024-2027.

 كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:55 | 2024-03-16
04:58 | 2024-03-16
02:30 | 2024-03-16
01:52 | 2024-03-16
00:08 | 2024-03-16
00:06 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24