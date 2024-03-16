أسعار النفط تسجل ارتفاعا أسبوعيا بنحو 4%





وجاء الارتفاع الأسبوعي بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأميركية التي استكملت أعمال الصيانة.

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تحركات الأسعار



خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.97 بالمئة، إلى 85.34 دولار للبرميل. سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل خلال تداولات الخميس لأول مرة منذ شهر تشرين الثاني.وجاء الارتفاع الأسبوعي بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأميركية التي استكملت أعمال الصيانة.تحركات الأسعارخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.97 بالمئة، إلى 85.34 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.88 بالمئة، إلى 81.09 دولار.



وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارا للبرميل.



ورفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ تشرين الثاني في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي.



وتتوقع الوكالة عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.



وجاءت المكاسب هذا الأسبوع رغم ارتفاع الدولار الأميركي بأسرع وتيرة في ثمانية أسابيع.



ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى.



وارتفعت الأسعار أيضا بعد ضربات أوكرانية على مصافي نفط روسية تسببت في حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.