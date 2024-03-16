للأسبوع الثامن على التوالي.. الأسهم الأوروبية باللون الأخضر





تحركات الأسهم

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سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 504.80 نقطة، على الرغم من تراجعه بنسبة 0.2 بالمئة في تداولات الجمعة.



وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوما بمجموعة من التقديرات المتفائلة للشركات وتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي، على الرغم من ضعف الإقبال على المخاطرة بسبب تزايد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة.تحركات الأسهمسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 504.80 نقطة، على الرغم من تراجعه بنسبة 0.2 بالمئة في تداولات الجمعة.وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوما بمجموعة من التقديرات المتفائلة للشركات وتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

ويستفيد متداولون من التباطؤ الأخير في التضخم في منطقة اليورو، حيث يدعم بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة في يونيو.



وفي الوقت نفسه، أدت بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إلى حالة من عدم الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.