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إقتصاد

مؤشرات "وول ستريت" تتراجع بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:00
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي قادت الصعود هذا العام.
 
وأدت بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إلى حالة من عدم الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
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ويأتي تراجع المؤشرات خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.


خلال الأسبوع الماضي، هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.13 بالمئة إلى 5117.09 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.70 بالمئة إلى 15973.18 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 38714.77 نقطة. (سكاي نيوز)

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