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إقتصاد

السيارات الصينية في أميركا تحت رحمة ترامب.. هذا ما ينتظرها

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:05
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توعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الصينية المصنوعة في المكسيك، بما يمثل ضعف الضريبة التي أعلن في وقت سابق أنه سيفرضها على السيارات المصنوعة في الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.
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ترامب وجّه حديثه للرئيس الصيني شي جين بينغ مباشرة خلال خطاب ألقاه في دايتون بولاية أوهايو البارحة السبت، بينما كان يهدد بفرض التعريفات الجمركية.

وقال ترامب: "مصانع السيارات العملاقة التي تبنيها الصين في المكسيك الآن، وتعتقد أنها ستحقق هدفها، لا توظف أميركيين، وبالتالي لن تبيع سيارات لنا". مضيفاً: "سنفرض تعريفة بنسبة 100% على كل سيارة تعبر من هناك".

وتابع بأن عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام يعني "حمام دم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 50% على السيارات الصينية. كما اقترح فرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على جميع السلع الصينية، و10% على السلع المصنوعة في أي مكان في العالم. وقال إنه ليس قلقاً بشأن أي إجراءات انتقامية، سواءً من الصين أو من دول أخرى.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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