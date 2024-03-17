بسبب الوضع الإقتصادي الصعب.. هذا ما ستقوم به مصر

Advertisement

تسعى الحكومة المصرية لتقليص ملكيتها في 3 شركات تابعة لـ"القابضة للتشييد والتعمير"، ومقيدة في بورصة مصر إلى حصص أقلية خلال الفترة المقبلة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.الشركات الثلاث التي تعتزم مصر التخلي عن حصص فيها، هي: "مصر الجديدة للإسكان"، و"زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، و"الشمس للإسكان والتعمير".وتمتلك "الشركة القابضة للتشييد والتعمير" الحكومية نحو 72.25% من أسهم "مصر الجديدة للإسكان"، و44.54% من "الشمس للإسكان"، و47.6% في "زهراء المعادي للتنمية".ووقعت "مصر الجديدة للإسكان" في نهاية كانون الثاني الماضي، عقد مشاركة لتطوير مشروع سكني على مساحة 865 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، مع شركة مملوكة للملياردير المصري محمود الجمال، بحسب بيان للشركة، موضحة أن حصتها من الإيرادات المتوقعة للمشروع الذي سينفذ على 10 سنوات تبلغ 28% بعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.(بلومبرغ)