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إقتصاد

بالأرقام.. الدول العربية تستحوذ على ربع مشتريات الأسلحة في العالم

Lebanon 24
17-03-2024 | 06:10
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استحوذت الدول العربية على ربع واردات العالم من الأسلحة في 2023، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفق بيانات المعهد، تصدرت قطر البلدان العربية بواردات أسلحة بلغت 6.2% من وارادات العالم، تلتها السعودية بنسبة 4.5%، ثم مصر التي استوردت أسلحة بلغت 3.9% من إجمالي واردات العالم خلال العام الماضي.
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المصدر: بلومبرغ
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