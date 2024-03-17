بالأرقام.. الدول العربية تستحوذ على ربع مشتريات الأسلحة في العالم

استحوذت الدول العربية على ربع واردات العالم من الأسلحة في 2023، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.



وفق بيانات المعهد، تصدرت قطر البلدان العربية بواردات أسلحة بلغت 6.2% من وارادات العالم، تلتها السعودية بنسبة 4.5%، ثم مصر التي استوردت أسلحة بلغت 3.9% من إجمالي واردات العالم خلال العام الماضي.

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