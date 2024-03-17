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إقتصاد

من الإتحاد الأوروبيّ.. تمويل طارئ لمصر

Lebanon 24
17-03-2024 | 06:13
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قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027.

وأضاف المسؤول، بحسب رويترز، أن التمويل يأتي بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والتكتل الأوروبي.
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ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل التمويل خلال مؤتمر في القاهرة، الأحد.

وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.(سكاي نيوز عربية)
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