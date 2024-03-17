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إقتصاد
عمان.. مؤشر التضخم يستقر
Lebanon 24
17-03-2024
|
06:17
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أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان اليوم الأحد، استقرار المؤشر العام للتضخم دون تغير على أساس سنوي في شباط الماضي.
وقال المركز في تقرير التضخم الذي نشره على موقعه الإلكتروني إن مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفع 1.1% في شباط مقارنة مع مستواه قبل عام.
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وارتفع كذلك مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 4.2% ومجموعة الزيوت والدهون2% على أساس سنوي الشهر الماضي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الأسماك 9.9% ومجموعة النقل 2.6% والخضروات 3.8% على أساس سنوي في شباط.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة للتضخم عند 0.9% في حين انخفض التضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.3%.(العربية)
المصدر:
العربية
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