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إقتصاد

بداية مبشرة لصادرات المركبات الصينية مطلع 2024

Lebanon 24
17-03-2024 | 07:54
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ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 30.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2024، بحسب بيانات صادرة من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.

وأفادت البيانات أنه تم تصدير 822 ألف مركبة خلال الفترة المذكورة.
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وارتفعت صادرات مركبات الركاب بنسبة 31.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 686 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي صادرات المركبات التجارية 136 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 25.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما صدرت الصين 182 ألف مركبة تعمل بالطاقة المتجددة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية مطلع آذار الجاري أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1 بالمئة عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9 بالمئة.

وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة بتوقعات بصعود 1.5 بالمئة.

ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في شباط.
المصدر: سكاي نبوز
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