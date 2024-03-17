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إقتصاد

غولدمان ساكس: الاحتياطي النقدي لمصر سيتجاوز 60 مليار دولار

Lebanon 24
17-03-2024 | 15:04
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عدل بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمستقبل الموازنة العامة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما توقع "غولدمان ساكس" أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
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وقال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته يأتي بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بجانب الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

كما أشار "غولدمان ساكس" إلى إعلان الحكومة المصرية عن مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي تبعت صفقة "رأس الحكمة" واتفاق الصندوق، موضحا أن ذلك سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.
وقال البنك في مذكرة إن وجود مصادر تمويل خارجية قوة لمصر في الوقت الراهن، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيؤدي إلى خلق فائض في التمويل الخارجي لمصر يصل إلى نحو  26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
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