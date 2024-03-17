تسلا ترفع سعر سيارتها من طراز "واي"

قررت شركة تسلا رفع سعر سياراتها الكهربائية من طراز واي في عدد من الدول الأوروبية، وذلك بدايةً من 22 آذار الجاري.
ومن المقرر أن يرتفع سعر سيارة تسلا من طراز واي في بعض الدول الأوروبية بنحو ألفي يورو (2177 دولار).
وجاء الإعلان عن زيادة الأسعار بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الأميركية المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنها ستزيد أسعار جميع سيارات الطراز واي في الولايات المتحدة بمقدار ألف دولار في الأول من نيسان.
وكانت تسلا قد رفعت أسعار سيارات الدفع الخلفي من طراز وايوالمركبات طويلة المدى بمقدار ألف دولار إلى 43,990 دولاراً و48,990 دولاراً على التوالي، مطلع مارس الجاري.