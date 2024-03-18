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إقتصاد

النفط يرتفع مع تزايد المخاوف الجيوسياسية ونقص الإمدادات

Lebanon 24
18-03-2024 | 00:40
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حققت أسعار النفط ارتفاعا خلال المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 32 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 40 سنتا ما يعادل 0.49 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل.
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وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا"، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.
 
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