"شراكة ثورية" محتملة في عالم الذكاء الاصطناعي بين غوغل وآبل

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تجري شركة آبل محادثات مع غوغل لإدراج محرك الذكاء الاصطناعي "جيميني" الخاص بها في أجهزة آيفون، في خطوة قد تمهد الطريق لاتفاقية ضخمة من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية في مجال الذكاء الاصطناعي.وتجري الشركتان حاليا مفاوضات حثيثة لمنح آبل ترخيصًا لاستخدام "جيميني"، وهو مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى غوغل. سيعمل جيميني على تشغيل ميزات جديدة ستُضاف إلى برمجيات أجهزة آيفون هذا العام، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن مصارد طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات.وأضافت المصادر أيضًا بأن آبل أجرت مؤخرًا مناقشات مع شركة OpenAI وبحثت إمكانية استخدام نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.في حال نجاح الصفقة بين آبل وغوغل، ستبني هذه الشراكة على اتفاقية محرك البحث الحالية بينهما. لسنوات عديدة، دفعت شركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) مليارات الدولارات لشركة آبل سنويًا لجعل محرك بحث غوغل الخيار الافتراضي في متصفح الويب سفاري "Safari" على أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى.وأضافت المصادر أن الطرفين لم يحددا بعد شروط اتفاقية الذكاء الاصطناعي أو العلامة التجارية لها، ولم يتم الانتهاء من كيفية تنفيذها.