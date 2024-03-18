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إقتصاد

انخفاض قياسي في سعر طن الحديد عالميًا.. كم سجّل؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:06
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يواصل خام الحديد تراجعه بأكثر من الربع منذ بداية العام ليكون واحداً من الأضعف أداءً بين السلع الرئيسية، إذ تأرجحت أسعاره بالقرب من 100 دولار للطن.

وتراجعت العقود المستقبلية -التي انخفضت بأكثر من 13% خلال الأسبوع الماضي- في البداية بنحو 3% إلى 97 دولاراً للطن في سنغافورة، ثم ارتفعت بعد ذلك.
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ويستمر ظهور علامات الضعف في الطلب على الصلب، حيث أعلنت المصاهر الصينية عن خفض إنتاجها ، وفقاً لما قاله محللو مجموعة "إيه إن زد غروب هولدينغز" (ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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