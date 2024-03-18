بعد رفع الأجور.. هل ستتخلى المصارف اليابانية عن الفائدة السلبية؟

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توقع المستثمرون على نطاق واسع، أن يقدم بنك اليابان المركزي، على رفع الفائدة، بنهاية اجتماعه الثلثاء، وذلك لأول مرة منذ 17 عاماً، وذلك بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عام.وأشارت وكالة رويترز إلى أنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، ستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.وسيتخلى بنك اليابان أيضاً عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة، بمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.(سكاي نيوز عربية)