بسبب روسيا.. عقد سيُخسر أوكرانيا إيرادات بمليارات الدولارات

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أشار وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إلى أن بلاده لا تعتزم تمديد العقد الحالي مع روسيا حول ترانزيت الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام 2024.وقال إن "أوكرانيا تعمل على تعزيز أمن الطاقة واستقلالها من خلال زيادة إنتاج الغاز المحلي".وزعم أن نتائج اختبار منظومة الغاز في أوكرانيا أظهرت أنه يمكن أن تعمل بدون ترانزيت الغاز الروسي.وينتهي بحلول نهاية العام الجاري 2024 العقد الحالي لترانزيت (نقل) الغاز الطبيعي الروسي بين موسكو وكييف.(روسيا اليوم)