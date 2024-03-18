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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. هذا ما سجّلته

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:47
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ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل.
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وارتفعت عقود نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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