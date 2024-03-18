العراق يتخذ قرارا بخفض صادرات النفط

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قالت وزارة النفط العراقية، الإثنين، إنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في كانون الثانس وشباط فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.وأضافت الوزارة في بيان أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك+ وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة.(سكاي نيوز عربية)