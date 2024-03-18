أسعار الكاكو تسجّل أرقامًا مرتفعة!

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تواصل العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها حيث سجلت في تعاملات اليوم مستوى تاريخيا جديدا، تجاوز 8300 دولار للطن.ويأتي الصعود في ظل مخاوف حول معروض حبوب الكاكاو، إذ يستمر الإنتاج في كبار المزارع في ساحل العاج وغانا في الانكماش في ظل العوامل المناخية المعاكسة والمخاوف الهيكلية في القطاع مثل شيخوخة الأشجار المريضة.وفي تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للكاكاو إلى 8380 دولار للطن، وسجلت بذلك مستوى قياسي جديد.ودفع ارتفاع أسعار الكاكاو صانعي الشوكولاتة مثل شركة "هيرشي" إلى رفع أسعار منتجاتها وتقليص العبوات وزيادة الترويج لمنتجات جديدة تستخدم كميات أقل من الكاكاو. (روسيا اليوم)