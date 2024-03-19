هل ستضم مدينة "رأس الحكمة" منطقة حرة؟

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ستضم مدينة "رأس الحكمة"، التي دخلت "القابضة" (ADQ) الإماراتية بشراكة مع مصر لتطويرها، منطقة حرة لتسهيل إقامة مشروعات استثمارية ومالية، بحسب شخص مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق".تقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.أحد الشخصين اللذين تحدثا لـ"الشرق"، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهما كون المعلومات غير معلنة، قال إن"الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية".وأضاف: أن "شركة رأس الحكمة، التي تقوم بعملية تطوير المدينة، ستتولى الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبدء الأعمال الإنشائية في المنطقة الحرة".بحسب بيانها عقب التوقيع مع مصر، تتوقع "القابضة" (ADQ) أن يستقطب مشروع "رأس الحكمة" استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار. وأعلنت حينها أن العمل بالمشروع قد يبدأ مطلع 2025.(بلومبرغ)