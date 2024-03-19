هبوط الين يؤثر على أسواق آسيا سلبًا

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تراجعت الأسهم الآسيوية وانخفض مؤشر يتتبع المؤشرات القياسية في المنطقة، بقيادة أسهم هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 1%. وتراجعت أسهم التكنولوجيا بعد انخفاض سهم "إنفيديا" في التداولات بعد إغلاق السوق، بعد أن كشفت الشركة عن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة.كما اتجهت عقود الأسهم الأميركية إلى الخسائر. جاء ذلك في أعقاب انتعاش وول ستريت، أمس الاثنين، قبل صدور مجموعة من قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة.في اليابان، انخفضت الأسهم مع قيام بنك اليابان بإنهاء سعر الفائدة السلبي اليوم الثلاثاء، ورفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً. وتراجع الين مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي إنهاء سياسته المتمثلة في توجيه عوائد السندات الحكومية - المعروفة باسم التحكم في منحنى العائد.وفي أماكن أخرى، لم تتغير سندات الخزانة إلا بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية. ودارت العائدات على السندات لأجل عامين بالقرب من أعلى مستوياتها لعام 2024 أمس الاثنين، مع استمرار تراجع توقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.(بلومبرغ)