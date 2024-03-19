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إقتصاد

توقعات ليبية بزيادة حجم الإنتاج النفط

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:37
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باعتباره مصدر الدخل الرئيسي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2025 قبل أن يصل إلى مليونين في غضون ثلاث سنوات.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تصريحات رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة التي أدلى بها خلال انعقاد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه بديوان مؤسسة النفط والذي رأسه الدبيبة.
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وأكد بن قدارة أن هذه الأرقام يمكن تحقيقها من خلال "الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة".(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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