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إقتصاد
خطوة تاريخية تخصّ الفائدة قامت بها اليابان.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
19-03-2024
|
05:19
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قرر بنك اليابان، الثلاثاء، إنهاء ثماني سنوات من تطبيق أسعار الفائدة السلبية وغيرها من إجراءات سياسته غير التقليدية، معلنًا تحولًا تاريخًيا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي شديد التساهل.
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على الرغم من أن هذه الخطوة ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تُبقي المعدلات قريبة من الصفر، حيث يُجبر التعافي الاقتصادي الهش البنك المركزي على التأنّي في أي رفع إضافي لتكاليف الاقتراض، وفقًا للمحللين.
وهذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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