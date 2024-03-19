مرة جديدة.. الذهب يواصل الإنخفاض وهذا ما سجّله

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هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2156.67 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2159.80 دولار.وصعد الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.92 دولار للأونصة. كما نزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 905.18 دولار وهوى البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1003.75 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)