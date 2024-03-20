متأثرا بقوة الدولار.. تراجع في أسعار النفط عالمياً

Advertisement

تكبدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.تحرك الأسعارتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان، والتي تنتهي عند تسوية الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.