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إقتصاد
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
20-03-2024
|
04:07
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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