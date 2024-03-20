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إقتصاد

قبيل قرار الفيدرالي الأميركي.. ماذا سجلت أسعار الذهب؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 04:28
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ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، خلال تعاملات الأربعاء، مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
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التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.

وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لباول الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.
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