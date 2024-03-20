Advertisement

كشف البيت الأبيض عن حزمة تناهز قيمتها 20 مليار دولار من الهبات والقروض لدعم شركة إنتل في إنتاج الرقائق الالكترونية، في أكبر مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن هدفها مواجهة هيمنة الصين في هذا القطاع.وقال البيت الأبيض في بيان "توصلت وزارة التجارة الى اتفاق مبدئي مع إنتل لتوفير 8.5 مليار دولار من التمويل المباشر، إضافة الى 11 مليار دولار من القروض"، موضحا أن هذه المبالغ ستساهم في توفير نحو 30 ألف وظيفة جديدة. (سكاي نيوز)