Advertisement

إقتصاد

20 مليار دولار لـ"إنتل" لتعزيز إنتاج الرقائق

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1177087-638465332576691959.jpg
Doc-P-1177087-638465332576691959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البيت الأبيض عن حزمة تناهز قيمتها 20 مليار دولار من الهبات والقروض لدعم شركة إنتل في إنتاج الرقائق الالكترونية، في أكبر مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن هدفها مواجهة هيمنة الصين في هذا القطاع.

Advertisement
وقال البيت الأبيض في بيان "توصلت وزارة التجارة الى اتفاق مبدئي مع إنتل لتوفير 8.5 مليار دولار من التمويل المباشر، إضافة الى 11 مليار دولار من القروض"، موضحا أن هذه المبالغ ستساهم في توفير نحو 30 ألف وظيفة جديدة. (سكاي نيوز)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:57 | 2024-03-20
05:00 | 2024-03-20
04:28 | 2024-03-20
04:07 | 2024-03-20
03:18 | 2024-03-20
02:20 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24