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إقتصاد

خسائر شركة "كيرينغ"... كم بلغت؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 07:57
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هبطت أسهم شركة العلامات الفاخرة الفرنسية "Kering"، بأكثر من 14 بالمئة بعد أن كشفت عن هبوط مبيعات علامتها التجارية غوتشي بأكثر من 20 بالمئة خلال الربع الأول من سنتها المالية.

الهبوط الذي جاء بسبب تراجع مبيعات غوتشي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أدى إلى محو أكثر من 7 مليارات يورو من قيمتها السوقية نظرا لأن غوتشي تشكل نحو ثلثي الأرباح التي تحققها شركة كيرينغ التي تمتلك علامات تجارية أخرى مثل إيف سان لوران وبالنسياغا.
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وتواجه شركة كيرينغ، التي تسيطر عليها عائلة Pinault الثرية، صعوبة في مواكبة المنافسين مثل لويس فيتون LVMH و هيرمس، حيث تباطأت مبيعات المنتجات الفاخرة خلال العام الماضي، خاصة في الصين. (سكاي نيوز)
 
 
 
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