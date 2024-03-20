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إقتصاد
غرامة كبيرة من فرنسا على شركة "غوغل"... هذه قيمتها
Lebanon 24
20-03-2024
|
10:05
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فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة ضخمة أخرى على شركة غوغل، اليوم الأربعاء، مرتبطة بنزاع طويل الأمد يتعلّق بدفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.
وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو بسبب عدم امتثال غوغل لبعض الالتزامات التي تعهدت بها في إطار التفاوض. (سكاي نيوز)
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