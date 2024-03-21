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إقتصاد

للشهر الثالث.. ارتفاع جديد للصادرات اليابانية

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:33
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سجلت صادرات اليابان ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في شباط بدعم من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي.
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وأظهرت بيانات وزارة المالية، الخميس، أن الصادرات ارتفعت 7.8 بالمئة في فبراير مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وهو أسرع من الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز عند 5.3 بالمئة.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الثلاثاء، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدا عن التحفيز النقدي الضخم. لكن من المتوقع إبقاء أسعار الفائدة حول الصفر لبعض الوقت لدعم النمو الهش.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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