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إقتصاد

تراجع على نطاق واسع للدولار

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:45
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سجل الدولار تراجعا على نطاق واسع، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أميركي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.
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وفي ختام اجتماع المركزي الأميركي الأربعاء قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.

وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار، الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.(سكاي نيوز عربية)
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