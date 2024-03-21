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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. كم سجّلت؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:00
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 بالمئة أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.
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كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.
 
وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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