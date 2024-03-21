التضخم في المغرب.. يتباطأ

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أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الخميس بأن معدل التضخم لشهر شباط الماضي قد تباطأ إلى 2.2 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وكان معدل التضخم قد سجل في كانون الثاني 2.3 بالمئة.وتعد أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب حيث انخفض بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي، بعدما كانت تشهد ارتفاعاً مستمراً، في حين زادت المواد غير الغذائية 0.9 بالمئة خلال نفس الفترة.وقالت المندوبية إن معدل التضخم على أساس شهري قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.(سكاي نيوز عربية)