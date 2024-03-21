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إقتصاد

خطوة مفاجئة.. المركزي السويسري يخفّض معدلات الفائدة

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:23
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في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، الخميس، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
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وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في أيلول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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