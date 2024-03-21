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إقتصاد

البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويرفع سعر الفائدة إلى 50%

Lebanon 24
21-03-2024 | 14:00
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قرر البنك المركزي التركي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 45% إلى 50% سنويا. وتأتي الخطوة في إطار مساعي المنظم التركي لمواجهة التضخم.

 وعقب القرار صعدت العملة التركية في الأسواق، وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، عند 32.1292 ليرة، بانخفاض نسبته 0.76%.

وتخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، الأمر الذي زاد الضغوط على البنك المركزي التركي.

( روسيا اليوم)
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