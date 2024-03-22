خسائر أسبوعية جديدة للنفط.. إليكم كم سجّلت الأسعار

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هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 80.88 دولار للبرميل.ويتجه كلا الخامين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة بأقل من نصف بالمئة.(سكاي نيوز عربية)