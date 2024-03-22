تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار

Advertisement

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولارا للأوقية.(البيان الإقتصادي)