دبي تتصدر قائمة الأسواق العالمية في مبيعات العقارات الفاخرة.. تجاوزت أهمّ الدول

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تصدرت دبي قائمة الأسواق العالمية في مبيعات العقارات الفاخرة لعام 2023 وتفوقت الإمارة على مدن عالمية شهيرة مثل لندن ونيويورك وسيدني، إذ شكلت أكبر سوق للعقارات الفارهة في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لتقرير حديث لوكالة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".وشهدت الإمارة في الربع الرابع من 2023، عمليات بيع بلغت 108 لعقارات فارهة وفلل ووحدات سكنية يتجاوز سعر الواحدة منها 10 ملايين دولار، وهو ارتفاع من 95 عملية بيع في الربع الثاني، والتي كانت الأعلى خلال الثلاثة أرباع السابقة.وإجمالاً، كانت هناك 411 عملية بيع في 12 سوقاً بالعالم تمت تغطيتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حتى ديسمبر، مقارنة بـ370 في ذات الفترة من 2022.وتلي دبي، كل من لندن ونيويورك بـ52 عملية بيع لكل منهما، واحتلت سيدني المرتبة الرابعة وجنيف الخامسة، مع نشاط قوي طوال الربع ذاته. (البيان الاقتصادي)