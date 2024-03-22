Advertisement

إقتصاد

دبي تتصدر قائمة الأسواق العالمية في مبيعات العقارات الفاخرة.. تجاوزت أهمّ الدول

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1177757-638466890191908575.jpg
Doc-P-1177757-638466890191908575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت دبي قائمة الأسواق العالمية في مبيعات العقارات الفاخرة لعام 2023 وتفوقت الإمارة على مدن عالمية شهيرة مثل لندن ونيويورك وسيدني، إذ شكلت أكبر سوق للعقارات الفارهة في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لتقرير حديث لوكالة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".
Advertisement

وشهدت الإمارة في الربع الرابع من 2023، عمليات بيع بلغت 108 لعقارات فارهة وفلل ووحدات سكنية يتجاوز سعر الواحدة منها 10 ملايين دولار، وهو ارتفاع من 95 عملية بيع في الربع الثاني، والتي كانت الأعلى خلال الثلاثة أرباع السابقة.

وإجمالاً، كانت هناك 411 عملية بيع في 12 سوقاً بالعالم تمت تغطيتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حتى ديسمبر، مقارنة بـ370 في ذات الفترة من 2022.

وتلي دبي، كل من لندن ونيويورك بـ52 عملية بيع لكل منهما، واحتلت سيدني المرتبة الرابعة وجنيف الخامسة، مع نشاط قوي طوال الربع ذاته. (البيان الاقتصادي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:57 | 2024-03-22
04:30 | 2024-03-22
03:50 | 2024-03-22
03:16 | 2024-03-22
03:13 | 2024-03-22
03:00 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24