فرنسا تستعيد زخمها السّياحي.. أرقام قياسيّة جديدة

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سجلت عائدات السياحة الدولية رقما قياسيا جديدا في فرنسا خلال عام 2023، حيث أنفق الزوار الأجانب 63.5 مليار يورو، حسب بيانات نشرها بنك فرنسا الخميس.ووفق البيانات فقد سجلت إيرادات السياحة في عام 2023 زيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2022.وبعد أن وصل إنفاق السياح الأجانب إلى 56.7 مليار يورو في 2019، انخفض إلى 28.5 مليار في 2020 قبل أن يتحسن في عام 2021 مسجلا 34.5 مليار بعد التعافي النسبي من جائحة كورونا.وحل السائحون البلجيكيون قمة الترتيب في عام 2023، حيث أنفقوا 8.2 مليار، يليهم البريطانيون (7.2 مليار)، والسويسريون والألمان (6.5 مليار). وأما سياح الولايات المتحدة فأنفقوا 6.2 مليار يورو، مقارنة بـ 5.5 مليار العام الماضي و4.1 مليار في 2019.لكن عودة السياحة الاسيوية ما زالت منتظرة، إذ أنفق السائحون الصينيون 1.2 مليار يورو.(وكالة الأنباء القطرية)